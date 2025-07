Sopa de grão de bico com pernil & Manjar com pêssego em calda e ameixa seca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA SOPA

500g. de grão de bico cozido

400g. de pernil de porco em cubinhos

200g. de linguiça de porco fresca picada

1 cebola picada

2 colheres de sopa de alho picado

2 tomates picados

1 xícara de chá de repolho picado

1 xícara de chá de abobrinha italianas picadas

½ xícara de chá de cenoura picada

1 talo de alho poró fatiado

Sal óleo vegetal, salsinha, água e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Bata metade do grão de bico no liquidificado com a água do cozimento. Refogue alho, cebola e pimenta em óleo, junte tomate, alho poró, carne e linguiça, cubra com água e cozinhe até amaciar a carne. Junte o grão de bico tanto inteiros quanto batido, os legumes, salsinha e deixe incorporar. Corrija o sal e a consistência com mais ou menos água a seu gosto. Sirva quente acompanhado de torradas.

INGREDIENTES DO MANJAR

1 litro de leite

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado

1 lata de pêssegos em calda cortados em cubinhos sem a calda

1 caixinha de duzentos gramas de creme de leite

1 xícara de chá de amido de milho

PREPARO

Aqueça o leite com açúcar e junte cuidadosamente o amido de milho dissolvido em leite, mexendo sempre até engrossar. Cubra com filme plástico para evitar grumos ao esfriar e espere ficar morno. Misture vigorosamente o pêssego mais o creme de leite e sirva acompanhado da calda de ameixas, em forminhas individuais ou em uma só travessa ao gosto de cada um.

INGREDIENTES DA CALDA DE AMEIXAS

150g. de ameixas secas

1 xícara de açúcar

2 xícaras de água

PREPARO

Pique as ameixas e cozinhe tudo junto até obter uma calda.