Sopa de legumes com Capeletti & Pudim de manga

INGREDIENTES DA SOPA

500 gr. de músculo bovino em cubos pequenos cozido e água

1 cebola picada

4 dentes de alho

1 pimenta dedo de moça picada

2 tomates sem pele picados

1 xícaras de chá de repolho em cubos pequenos

1 xícaras de chá de abobrinha picada

½ xícara de chá de cenoura picada

400 gr. de capeletti fresco com recheio de carne

Sal, óleo vegetal, queijo parmesão e azeite de oliva a gosto

MONTAGEM

Refogue alho, cebola, pimenta e tomate em um filete de óleo, junte cenoura, abobrinha, repolho, carne com água do cozimento e tudo e deixe cozinhar até amaciarem. Ferva para se fundirem os sabores e por último entra o capeletti.

Sirva quente regado com azeite de oliva e salpicado com parmesão ralado.

INGREDIENTES DO PUDIM

3 xicaras de chá de manga descascada e picada

1 xícara de chá de cream chesse

1 lata de leite condensado

20 gr. de gelatina sem sabor

PREPARO

Dissolva a gelatina em água morna. Bata com os demais ingredientes no liquidificador, distribua em forminhas individuais ou em travessa única e leve à geladeira par gelificar.