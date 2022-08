Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SOPA DE LEGUMES COM MILHO & ABACAXI ASSADO COM GORGONZOLA

INGREDIENTES DA SOPA

1 xícara de chá de abobrinha em cubos

1 xícara de chá de repolho picado

½ xícara de chá de cenoura fatiada

½ xícara de chá de ervilha congelada

1 xícara de chá de batata em cubos

1 xícara de chá de chuchu em cubos

2 tomates picados

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

400 g. de carne bovina em cubos cozida

1 colher de sopa de gengibre picado

1 xícara de chá de milho verde cru

1 colher de sopa rasa de páprica picante

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de fubá

Sal, óleo vegetal, salsinha, cebolinha e queijo ralado a gosto.

PREPARO

Refogue alho e cebola em óleo, junte a carne já cozida, todos os legumes, a páprica, cubra com água, tempere com sal e deixe cozinhar até amaciar tudo e se fundirem os sabores. Sirva salpicado com cheiro verde e queijo ralado.

INGREDIENTES DO ABACAXI ASSADO

4 fatias de grossas abacaxi

1/3 de xícara de chá de ameixas secas

1/3 de xícara de nozes torradas

100 g. de queijo gorgonzola

1/3 de xícara de cranberry fruta seca

½ xícara de chá de água

1 xícara de chá açúcar cristal

1 colher de sopa de azeite de oliva

PREPARO

Prepare uma calda grossa com açúcar queimado e água, como se fosse para um manjar, forre o fundo de uma assadeira com essa calda distribua as fatias de abacaxi, cubra cada uma com a mistura de castanha, frutas secas e gorgonzola e asse ao forno quente até dourar.