Sopa de mandioca com costelinha & purê de frutas

INGREDIENTES DA SOPA

1 kg. de costelinha de porco frita

1 kg. de mandioca cozida

1 xícaras de chá de cenoura picada

2 xícaras de chá de abobrinhas picadas

2 tomates picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de óleo vegetal

Sal, azeite de oliva, massa de tomate, alho, cebolinha e salsinha a gosto

PREPARO

Bata a metade da mandioca já cozida no liquidificador e amasse a outra metade no garfo.

Frite a costelinha em caçarola alta no óleo até dourar levemente, retire e descarte metade da gordura residual.

Refogue cebola, tomate e alho na gordura residual até amaciar, junte massa de tomate, a cenoura, costelinhas, cubra com água, cozinhe até que a costelinha fique macia, acrescente a mandioca amassada e a batida, água do cozimento da mandioca, corrija o sal e deixe cozinhar até fundirem os sabores, salpique salsinha e cebolinha. Sirva quente regada com azeite de oliva e sua pimenta preferida.

INGREDIENTES DO PURÊ

3 maçãs descascadas e picadas

1 pera descascadas e picadas

1 xícara de chá de morangos picados

3 xícaras de chá de suco de laranja

2 xícaras de chá de açúcar

Raspas da casca da laranja a gosto

PREPARO

Cozinhe todos os ingredientes até que se fundam os sabores, passe pelo processador de alimentos na função pulsar levemente, volte ao fogo e cozinhe até encorpar em ponto de purê e sirva quente.