Sopa de milho verde com costelinha & Bolo de fubá com goiabada e alfavaca

INGREDIENTES DA SOPA

8 espigas de milho verde grandes granadas

1,5 litros de água

1 xícara de chá de cenoura picada

2 tomates maduros picados

1 cebola grande picada

4 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de batata picada

½ xícara de chá de bacon picado

500g. de costelinha de porco em pedaços pequenos

Sal, salsinha, pimenta dedo de moça e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Comece cozinhando as costelinhas em pouco água à parte. Cozinhe em separado duas espigas, retire o milho das espigas e toste em panela com um pouco de óleo. Retire o milho ainda cru das demais espigas e bata no liquidificador com a metade da água. Em panela grande de ferro ou barro refogue alho, cebola, tomate, bacon, cubra com água e entre então com a batata, cenoura e cozinhar até amaciar as costelinhas. Depois de tudo cozido adicione a outra metade da água mais o milho batido e cozinhe até a consistência desejada. Sirva salpicado com salsinha e milho tostado.

INGREDIENTES DO BOLO DE FUBÁ

1 xícara de chá de fubá mimoso

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de goiabada em cubos

5 ovos

1 xícara de chá de queijo ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Folhas de alfavaca e sal a gosto

MONTAGEM

Comece untando a assadeira de furo com manteiga e grudando as folhas de alfavaca nas paredes da assadeira. Separe as claras das gemas, bata as claras em ponto de neve e as gemas no liquidificador junto com o leite e o queijo ralado. Misture manualmente a farinha, fubá, açúcar, fermento e a mistura batida, passe os cubinhos de goiabada pela farinha de trigo e incorpore na massa junto com as claras batidas. Asse em forno médio até dourar. Se preferir sirva com geleia de goiabada