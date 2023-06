SOS Construção recebe doação de telhas e materiais elétricos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O SOS Construção recebeu em doação 2500 telhas do tipo romana da empresa Citur, vencedora do processo licitatório para exploração dos pontos turísticos da cidade. O material foi retirado desses locais pela equipe do SOS Construção e será distribuído a famílias cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que estejam necessitando deste tipo de material de construção.

Já a unidade do Sesc Poços de Caldas fez a doação de refletores, lâmpadas e material elétrico para o equipamento. “O SOS Construção é um entreposto fundamental que une as pessoas, empresas e organizações que têm sobras de material de construção para a doação e as famílias que precisam deste material para concluir, reformar ou dar melhores condições para sua residência”, destaca o coordenador da Divisão de Políticas Habitacionais do município, Josmar Andrade.

O SOS Construção é um equipamento da Secretaria Municipal de Promoção Social, instituído em 2008, com o objetivo de promover a arrecadação de materiais de construção junto a empresas, organizações sociais e cidadãos interessados, disponibilizando todo o material arrecadado para as pessoas que necessitam.

Como doar

Para doar materiais de construção em condições de uso, é necessário realizar o agendamento pelo telefone 35 3715-3213. A coleta dos materiais é feita pelo próprio serviço.

O material arrecadado é colocado à disposição das famílias inscritas no Cadastro Único da Assistência Social e que não estejam construindo obra de risco ou irregular. Pessoas em estado de risco ou vítimas de acidentes naturais, como enchentes e tempestades, ou ocorrências como incêndios ou desmoronamentos, têm prioridade para o recebimento de materiais, desde que devidamente identificados pela Defesa Civil.

Para receber as doações, os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. No local, será verificado se a pessoa cumpre os requisitos e emitido um documento que comprova a regularidade da solicitação. Em seguida, o pedido é encaminhado ao SOS Construção, que verifica a disponibilidade do material solicitado no estoque.

O equipamento funciona na Rua João Saveri Di Simoni, 70, no bairro São Sebastião II, zona sul da cidade, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.