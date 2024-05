SOS Rio Grande do Sul: Mais de 30 toneladas de doações estão sendo encaminhadas aos desabrigados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em resposta às enchentes devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul, a campanha SOS Rio Grande do Sul, liderada pela Prefeitura de Poços de Caldas por meio da Secretaria de Promoção Social, em parceria com a Defesa Civil e a Infraero, está fazendo uma mobilização na cidade e região.

Mais de 30 toneladas de doações já foram coletadas e estão a caminho para auxiliar as vítimas da tragédia.

As doações incluem uma variedade de itens essenciais como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, itens de limpeza, água e ração para animais. A arrecadação desses itens é crucial, pois ajudará as famílias afetadas não apenas a lidar com as necessidades imediatas, mas também a iniciar o processo de recuperação a longo prazo.

Joelson Pereira, gerente do Aeroporto Municipal Embaixador Walther Moreira Salles, na frente da logística das doações, ressalta que “o compromisso é garantir que as ajudas cheguem o mais rapidamente possível aos necessitados. A seriedade da situação é enfatizada pelas ações coordenadas e pelo volume de doações arrecadadas”.

Parte das doações será transportada por caminhões. Além disso, veículos de transportadores locais e aeronaves de empresários estão sendo utilizados para garantir que as doações cheguem ao seu destino.

A cidade de Bandeira do Sul também participa ativamente, reforçando doações em seu Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e trazendo para Poços de Caldas.

A campanha continua recebendo doações em diversos locais, que operam em horários estendidos, incluindo finais de semana:

Ponto de Coleta Drive-Thru na Antiga Estação Ferroviária Mogyana (Fepasa), Praça Paul Harris, s/n – Centro, das 8h às 19h.

Aeroporto Municipal Embaixador Walther Moreira Salles, Av. Alcoa, s/n – Jd. Aeroporto, das 7h às 19h.

Centro de Referência e Assistência Social (Cras) na Rua Tancredo Neves, 200 – Bairro Santa Terezinha, Bandeira do Sul, com horários específicos até o dia 10 de maio.

A secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, reforça que a campanha SOS Rio Grande do Sul é uma resposta às necessidades imediatas das vítimas das enchentes e também uma demonstração do espírito comunitário que nos define. “Cada doação, grande ou pequena, desempenha um papel crucial na reconstrução das vidas afetadas por essa tragédia. Além de prover itens essenciais, estamos trabalhando para assegurar que as famílias tenham suporte durante todo o processo de recuperação. Agradeço profundamente a todos os voluntários e doadores que estão contribuindo com seu tempo e recursos. Juntos, estamos não apenas reconstruindo casas, mas fortalecendo nossa comunidade para enfrentar desafios futuros.”