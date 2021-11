Startup de Poços de Caldas promove semana gratuita de revisão para o Enem

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com objetivo de democratizar a educação e diminuir as barreiras do aprendizado, a Nubbi, Edtech de Poços de Caldas, promove a partir do dia 15 de novembro, a MaratONa Enem 2021, uma jornada com aulas 100% online e gratuitas para estudantes do ensino médio que farão as provas do Enem.

Dos dias 15 a 18 de novembro, às 18 horas, serão disponibilizadas as aulas de redação e língua portuguesa. Já na semana de 22 a 25 de novembro, no mesmo horário, será a vez das aulas de Física e Matemática. Durante as aulas, os estudantes poderão enviar suas dúvidas sobre o conteúdo que serão respondidas pelos professores nas lives que acontecerão nas sextas feiras (19 e 26/11). Todo o conteúdo foi baseado na experiência dos professores Lucas Corsi Esberci e Aluísio Borges Júnior.

E para encerrar a semana de revisões, aos sábados (20 e 27/11) os alunos terão acesso a aulas de relaxamento e concentração para as provas que serão aplicadas nos domingos subsequentes.

Todas as aulas serão disponibilizadas no canal do Youtube da Leveduca, um dos portais da Nubbi. O evento é totalmente gratuito. “O Enem é um momento bastante importante para o jovem brasileiro e nossa maratona tem por objetivo ajudar que ele faça uma prova tranquila, uma vez que revisaremos pontos principais com dicas de professores experientes em preparação para o exame” afirma Isamaura Franco, designer instrucional da Nubbi.