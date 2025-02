Startups mineiras já podem se inscrever para o Prêmio Sebrae Startups 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Até mil startups de todo o Brasil serão selecionadas para participarem gratuitamente do Startup Summit 2025, o maior evento do ecossistema de inovação da América Latina

Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae Startups 2025. Até 28 de março, startups de todo o Brasil podem se inscrever gratuitamente pelo site do programa. A premiação irá selecionar, na primeira fase, até mil startups de todo o país para participarem gratuitamente do Startup Summit 2025, o maior evento do ecossistema de inovação da América Latina. Além disso, ao longo das cinco etapas do programa, serão distribuídos até R$950 mil em premiações.

O Prêmio visa promover a inovação e acelerar o desenvolvimento de soluções que geram impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente, valorizando negócios comprometidos com o futuro. Nas cinco etapas do programa, as startups participantes têm acesso à mentorias exclusivas, networking e conexões estratégicas, capacitações, encontro com investidores, além de ganharem visibilidade nacional no Startup Summit 2025. Terão, ainda, a oportunidade de ganharem premiações em dinheiro, sendo que o grande vencedor receberá R$300 mil.

“Essa é uma iniciativa fundamental que abre portas para novas parcerias, captação de investimentos e oportunidades para as startups. Em 2024, tivemos 75 startups mineiras selecionadas entre as Top 1.000, e sete selecionadas entre as Top 100, o que reflete o forte potencial do nosso ecossistema”, ressalta a gerente de Inovação e Mercado do Sebrae Minas, Lina Volpini.

Nesta edição, as startups podem se inscrever em uma das 10 categorias: Agro e Negócios do Campo; Neoindustrialização e Produtividade Industrial; Impacto Ambiental, Energia e Tecnologias Verdes; Inovação Financeira; Mídia, Marketing e Publicidade; Impacto Social e Govtechs; Moda e Beleza; Educação e Desenvolvimento Humano; Saúde e Biomedicina; e Comércio e Serviços. A startup vencedora do Prêmio será anunciada no Startup Summit 2025, em Florianópolis.

Quem pode se inscrever?

Podem se candidatar ao Prêmio Sebrae Startups 2025 startups de todo o território nacional com CNPJs ativos, cadastrados na Plataforma Sebrae Startups e que realizarem a inscrição até a data de encerramento das inscrições.

Durante o processo de inscrição, é preciso selecionar a categoria que melhor corresponde ao foco principal de sua atuação. É fundamental que as startups escolham a categoria mais apropriada, pois essa seleção influenciará na avaliação e classificação durante as fases de seleção.

Para obter todas as informações e se inscrever, basta acessar o site do Prêmio Sebrae Startups. Nesta mesma página, serão divulgados os vitoriosos de cada etapa, bem como será possível acompanhar o andamento da seleção.

Serviço:

2ª edição do Prêmio Sebrae Startups

Informações e inscrições: até 28 de março, pelo site

https://programas.sebraestartups.com.br/in/premiosebraestartups2025