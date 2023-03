Studio Corpo Livre propõe atividades para mulheres no Parque Municipal neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado, 11 de março, a partir das 8h da manhã, acontece no Parque Municipal Antônio Molinari uma ação gratuita oferecida pelo Studio Corpo Livre em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (celebrado em 8 de março). Serão realizadas atividades físicas voltadas para o público feminino de todas as idades.

A ação visa levar para diferentes mulheres a importância do compromisso de práticas esportivas e do autocuidado como meio para combater a ansiedade, a depressão e outras doenças, estimulando o bem-estar e o empoderamento feminino, além de buscar valorizar o esporte como disciplina de vida.

Estão previstas aulas de alongamento e ginástica funcional, com momentos de reflexões, boas conversas e risadas.

A ação é idealizada pelas educadoras físicas Janaína Cruz e Talitha Biasi, que estão à frente do Studio Corpo Livre como sócias proprietárias, e que juntas se dedicam ao cuidado do público feminino há mais de oito anos.

Recentemente o Studio Corpo Livre recebeu melhorias e o novo espaço promete acolher o público feminino, para que elas se sintam confortáveis para realizar as atividades físicas diárias, com um atendimento personalizado e exclusivo, com objetivo principal de desenvolver a saúde, aumentar a autoestima e qualidade de vida das mulheres. A ação deste sábado faz parte da programação de atividades desenvolvidas no espaço nesta Semana da Mulher.

Para saber mais sobre a ação e conhecer o trabalho desenvolvido acesse as redes sociais @corpolivremultiesportes, entre em contato através do Telefone/WhatsApp 35 99106-8600 ou faça uma visita ao Studio, que está localizado na Av. Gentil Messías-Kitate, 180, bairro Vila Cruz, em Poços de Caldas.

SERVIÇO

Atividade Física para Mulheres no Parque – Studio Corpo Livre

Data: sábado, 11 de março de 2023

Horário: a partir das 8h

Local: Parque Municipal Antônio Molinari, Country Club, Poços de Caldas

*gratuito

Beatriz Aquino