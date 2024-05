Sua Falta Faz Falta: é registrado alto índice de faltas nos mutirões de saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Saúde tem observado com preocupação um aumento significativo no número de faltas por parte dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nos mutirões de saúde destinados a reduzir as filas de espera para consultas e exames. Nas últimas duas semanas de atendimento, foi registrado um índice de 30% de abstenções. Esta situação compromete não apenas o andamento dos tratamentos médicos, mas também sobrecarrega o sistema de saúde e prejudica outros pacientes que aguardam atendimento.

Quando um paciente falta em um mutirão, não apenas adia seu próprio tratamento, mas também prolonga o sofrimento causado pela condição de saúde que precisa ser tratada. Além disso, o impacto financeiro para o serviço de saúde é significativo, uma vez que recursos foram alocados para subsidiar aquela consulta ou exame, recursos estes que poderiam ser direcionados para outras necessidades de saúde.

Diante deste cenário, apelamos aos usuários do SUS que têm consultas ou exames agendados para que evitem faltar nas datas marcadas. Se, por algum motivo, não puder comparecer, pedimos encarecidamente que entrem em contato com o setor responsável com antecedência. Desta forma, será possível realocar o horário para outra pessoa que necessita do atendimento, contribuindo para a redução das filas de espera e garantindo que todos tenham acesso à saúde de forma mais ágil e eficiente.

Quem falta retorna ao fim da fila de espera. A colaboração de cada usuário do SUS é essencial para o sucesso dos mutirões de saúde e para o bom funcionamento do sistema como um todo.