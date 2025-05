Sucesso em parto de urgência realizado pelo SAMU no Jardim Esperança

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem (4), uma equipe do SAMU de Poços de Caldas realizou um parto de emergência em uma residência no bairro Jardim Esperança, zona sul da cidade. A ação habilidosa dos integrantes do Serviço foi emocionante e garantiu a saúde da mãe e do bebê.

O procedimento foi realizado no local logo após a chegada da ambulância. A gestante passou rapidamente pelos primeiros-socorros e o bebê nasceu ali mesmo. Após o parto, a mãe Isabela Rodrigues Damas foi encaminhada junto com o recém-nascido Brendom Cândido Rodrigues, à Santa Casa de Poços de Caldas – onde ambos permanecem sob observação médica.

Segundo o SAMU, o recém-nascido pesava 2.720 kg e media 46,5 cm. “Foi um atendimento desafiador, mas a equipe agiu com precisão para garantir a segurança da mãe e da criança. O trabalho em equipe e a capacitação dos profissionais foram fundamentais”, afirmou Flávio Pereira Pessoa, coordenador do SAMU.

O serviço de emergência fica disponível 24 horas e pode ser acionado por meio do número 192, acessível tanto de telefones fixos quanto móveis. Após a ligação, técnicos especializados coletam informações sobre a emergência, como a localização e o estado da vítima e encaminham a chamada a um médico regulador, que avalia a gravidade do caso, orienta as ações imediatas e aciona a ambulância mais próxima, quando necessário.

No caso do parto de ontem, a equipe foi rapidamente acionada. Diante da impossibilidade de transporte imediato, optou-se por realizar o procedimento no local. “Situações como essa exigem decisões rápidas. Estamos em constante treinamento para atuar em cenários críticos, desde partos até traumas graves”, destacou o coordenador.

O SAMU enfatiza a importância de não hesitar em ligar para o 192 em situações de emergência. “Manter a calma e seguir as orientações da equipe por telefone pode salvar vidas. Não deixe de acionar o serviço por dúvidas ou medo”, alertou.

A população também é orientada a fornecer informações precisas durante a ligação, como endereço completo e condições da vítima para agilizar o socorro.