Sul-Americano Cross Country será realizado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Campeonato Sul-Americano de Cross Country abre no dia 22 de janeiro o calendário oficial de 2023. A competição será disputada em Poços de Caldas.

Em live realizada pelo YouTube da CBAt, comandada pelo presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta Campos, a seleção nacional foi convocada para a disputa. Foram chamados 37 atletas.

A equipe foi formada em função dos resultados obtidos na Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country-2023, realizada no dia 11 de dezembro no Empreendimento Innova, bem ao lado do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP).

O Sul-Americano servirá como qualificação para todos os atletas do continente para o Campeonato Mundial de Cross, que será disputado no dia 18 de fevereiro, em Bathurst, na Austrália.

“O grande objetivo do início do ano é ir bem no Sul-Americano e garantir vaga na seleção brasileira para o Mundial”, disse o baiano Fábio Jesus Correia (SPFC-SP), campeão da prova adulta de 10 km em Bragança. A meta de Jéssica Ladeira Soares (FECAM/ASSERCAN-PR), também campeã dos 10 km, é a mesma. “O Sul-Americano é muito importante porque penso em disputar o Mundial”, afirmou a corredora mineira. Os dois corredores participam no dia 31 de dezembro da tradicional Corrida de São Silvestre por ruas e avenidas de São Paulo.

O ano de 2023 tem várias competições internacionais imperdíveis. Três se destacam por suas importâncias: o Sul-Americano Adulto, de 28 a 30 de julho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo; o Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria, de 19 a 27 de agosto; e os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, de 29 de outubro a 5 de novembro.

Já o XLII Troféu Brasil Loterias Caixa, a principal competição interclubes da América Latina, será disputado de 6 a 9 de julho, ainda em cidade a ser definida.

A Prevent Senior NewOn é patrocinadora do atletismo brasileiro oferecendo medicina esportiva de precisão e estilo de vida para os que se ligam no esporte e apoio às competições.

Segundo o secretário de Esportes, Fernando Santos, a cidade se prepara para receber mais um grande evento esportivo. “Teremos atletas de todo o mundo e Poços de Caldas está preparada para esse momento. Conversamos com a diretoria e agora estamos nos últimos ajustes para essa grande competição que vai movimentar a cidade. Como reafirmamos, queremos que Poços se torne a capital do Esporte e temos trabalhado para isso.”