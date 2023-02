Sul de Minas é eleita a região com melhor qualidade de vida

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De acordo com pesquisa realizada pela Universidade Federal de Alfenas (MG), a região sul-mineira é a região com melhor qualidade de vida do Estado.

Basedo em características culturais, sociais, econômicas e políticas, os resultados apontaram que a população sul-mineira é, em sua maioria, satisfeita com a qualidade de vida na região.

A pesquisa foi realizada entre maio e junho de 2022 e foram realizadas 1.320 entrevistas com moradores em 20 municípios da região. Com nível de confiança de 95%, a pesquisa contou com coleta domiciliar registrando dados quantitativos. O resultado inicial foi divulgado em fevereiro deste ano.

Entre as informações levantadas há dados sobre perfil e composição familiar; trabalho, renda, consumo, poupança; religião, valores e expectativas de futuro; opinião pública, comportamento político e mídias sociais; violência, tolerância e direitos humanos, educação e saúde.

A pesquisa aponta que na percepção dos moradores, o Sul de Minas é a melhor região para se viver com qualidade; é a região mais rica do estado e conserva bem suas paisagens naturais, e onde os serviços públicos são bem avaliados. Além disso, a família e a religião são pontos essenciais na composição da identidade sul-mineira.

Fonte: Universidade Federal de Alfenas – MG

Beatriz Aquino