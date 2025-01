Sul de Minas registra abertura de mais de 19 mil pequenos negócios em 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Microempreendedores individuais representam 72,8% das novas empresas abertas na região; Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha se destacam

No ano de 2024, o Sul de Minas registrou a abertura de 19.256 novas empresas, segundo levantamento realizado pelo Sebrae Minas, com base em dados da Receita Federal. Esse número refere-se aos novos pequenos negócios da região, grupo formado pelos microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Do montante de CNPJs abertos, os microempreendedores individuais representaram 72,8% dos novos empreendimentos sul-mineiros, sendo que atividades de obras de alvenaria ligadas ao setor industrial tiveram destaque com a abertura de 889 empresas. Em segundo lugar aparece o setor de serviços.

Com o registro de 682 novas aberturas, a atividade econômica que mais cresceu foi “preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados. Em sequência, “cabeleireiro, manicure e pedicure” (567), “promoção de vendas” (557) e “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” (203).

Os três maiores municípios da região se destacaram na abertura de novos negócios. Poços de Caldas abriu 2.081, Pouso Alegre 1.896, e Varginha registrou 1.624 empreendimentos. Na sequência, aparecem Itajubá (909) e Lavras (883).

“Os pequenos negócios são essenciais na economia do Sul de Minas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico regional, por meio da geração de emprego e renda. Nesse sentido, o papel do Sebrae é apoiar esses empreendedores oferecendo capacitações, suporte e ferramentas que contribuam para uma gestão eficiente, inovação de processos e aumento de lucratividade”, afirma o gerente do Sebrae Minas na regional Sul, Rodrigo Ribeiro Pereira.

Cenário estadual

Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de abertura de pequenos negócios no país, atrás apenas de São Paulo. Em 2024, foram registrados 436.794 novos pequenos negócios, variação de 8,41% em relação ao ano anterior, sendo que a maioria foi registrada como MEI (76,59%), seguido de ME (20,34%) e EPP (3,07%). O setor de Serviços teve destaque: 245.553 empresas abertas em todo o estado. Comércio registrou 99.366 e a Indústria teve 86.096 empresas abertas, enquanto a Agropecuária contabilizou 5.779 novos CNPJs.



Cenário nacional

Em todo o país, 4.141.455 pequenos negócios foram abertos, sendo que 73% deles são microempreendedores individuais. O saldo foi de 1.754.785. O setor de Serviços também teve destaque nacional, registrando 2.343.297 de novos CNPJs, e saldo de 1.121.409. A atividade econômica “promoção de vendas” contou com a abertura de 206.355 empresas, seguida de “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” (159.026); “preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados” (158.226); e “cabeleireiros, manicure e pedicure” (138.376).