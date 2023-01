Sul-mineiros são identificados como integrantes dos atos terroristas em Brasília

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Manifestantes extremistas do Sul de Minas foram identificados participando da invasão do Congresso, do STF e do Planalto. De acordo com informações das autoridades, esses manifestantes são provenientes das cidades de Alpinópolis, Três Corações, Areado, São Sebastião do Paraíso e Itajubá.

Os próprios manifestantes gravaram os atos de vandalismos, alguns deles se identificando e mandando mensagens para suas cidades natais. Em meio a quebradeira, palavras de ordem e incitação á violência eram proferidas. “É guerra”, disse um dos manifestantes identificados.

A Polícia Civil está investigando um ônibus de excursão que saiu de Passos em direção a Brasília. A suspeita é de que as manifestações do último domingo tenham sido financiadas por opositores ao atual governo.

Beatriz Aquino