Super Bazar da ADEFIP acontece em novo endereço no mês de outubro

Super Bazar da ADEFIP acontece em novo endereço no mês de outubroRayane Paiva
Atualizado em 2 de outubro de 2025
A ADEFIP promove, entre os dias 03 e 14 de outubro, mais uma edição do tradicional Super Bazar ADEFIP, desta vez em novo endereço: Rua São Paulo, nº 285 – Centro de Poços de Caldas.
O evento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e contará com a venda de roupas, sapatos, acessórios, brinquedos, eletrônicos e outros produtos, todos em excelente estado, entre novos, seminovos e usados.
Com preços acessíveis e grande variedade de itens, o Super Bazar é uma oportunidade de economia para a comunidade, além de representar uma importante ação de arrecadação de recursos. Toda a renda obtida é revertida para a manutenção dos atendimentos realizados pela ADEFIP, instituição referência na reabilitação, capacitação e inclusão de pessoas com deficiência física.
O Super Bazar da ADEFIP atrai centenas de visitantes em cada edição e conta com ampla divulgação em redes sociais, rádios e TVs locais, fortalecendo o compromisso da instituição em unir solidariedade e sustentabilidade.
Serviço
📍 Local: Rua São Paulo, nº 285 – Centro, Poços de Caldas
📅 Data: 03 a 14 de outubro (segunda a sexta-feira)
⏰ Horário: das 09h às 17h