Superintendente da Santa Casa alerta sobre aumento de casos Covid-19

Diante do aumento expressivo de leitos ocupados por pacientes com covid-19 na Santa Casa de Poços – que até a última sexta (04) eram 16 pacientes internados com a doença, sendo 8 em leitos clínicos e 8 em CTI – o Superintendente da Irmandade, Ricardo Sá, veio a público alertar sobre a alta taxa de contaminação da variante Ômicron e o impacto que o Hospital sofreu com os crescentes casos no Município, enfatizando ainda a necessidade do uso de máscara de proteção, de manter o distanciamento social evitando aglomerações e, a todos que ainda não se imunizaram contra o vírus, que se vacinem.

“Essa nova variante do coronavírus, a chamada Ômicron, aparentemente pode ser uma virose menos impactante a saúde das pessoas, entretanto, é altamente contaminante e eu venho aqui a público alertar a todos vocês porque, o Hospital da Santa Casa começa a ter um alto impacto de internações, atualmente com 16 pacientes internados por covid-19, sendo 8 em Ala e 8 em CTI. Nós começamos a ter um aumento crescente na ocupação de leitos da Santa Casa e tenho certeza que deve estar acontecendo também com os demais hospitais da nossa cidade. Portanto, eu venho aqui pedir à população que tome muito cuidado com suas manifestações em público, com a utilização da máscara e aqueles que não se vacinaram, se vacinem, é muito importante”, pede Ricardo Sá.

“Alerto que a Secretaria de Saúde Municipal, através do nosso Secretário de Saúde, Dr. Carlos Mosconi, tem feito um excelente trabalho fazendo uma ótima articulação com os hospitais na obtenção de vagas de leitos para a população em geral. Entretanto, temos que tomar cuidado para que não aconteça dessa vez o que aconteceu um ano atrás de ficarmos tão lotados que não havia vaga em número suficiente para todos os pacientes doentes. Por isso, pedimos muito a vocês todos para que vocês tomem muito cuidado. Não acham que seja uma virose simples ou que por mais simples que ela possa ser, e não temos confirmação científica ainda sobre isso, mas sabemos que ela é muito contaminante, então, por favor, restringiram-se às questões sociais, façam o uso da máscara, higienize suas mãos, evitem locais de grandes grandes aglomerações e reuniões familiares a bem de vocês próprios e da saúde pública local da cidade de Poços de Caldas”, completa o superintendente da Santa Casa.