Supermercado na zona leste de Poços é arrombado na madrugada

Um supermercado localizado no bairro Dom Bosco, na Zona Leste de Poços de Caldas, foi alvo de um arrombamento na madrugada de hoje, 29, por volta das 1h15. De acordo com o proprietário do estabelecimento, os criminosos chegaram em um veículo e utilizaram uma técnica conhecida como “guanga da marcha à ré”, colidindo a traseira do carro contra a porta do supermercado.

Os assaltantes levaram aproximadamente 20 garrafas de bebidas alcoólicas e as gavetas automáticas dos caixas, cada uma avaliada em cerca de 500 reais. Além disso, diversos produtos foram subtraídos e muitos outros danificados, resultando em um prejuízo estimado em 15 mil reais.

A polícia já prendeu um suspeito e apreendeu o veículo utilizado na ação. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no crime.