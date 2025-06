Suplente Tista da Farmácia toma posse durante sessão da Câmara

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última terça-feira (03), durante reunião ordinária da Câmara de Poços, tomou posse o suplente João Batista da Silva (Republicanos), o Tista. Ele assume a vaga do vereador Marcus Togni, que solicitou o afastamento das atividades legislativas por 60 dias, conforme Requerimento n. 1.657/2025.

A abertura da sessão foi marcada pelo juramento e assinatura do termo de posse e, logo após, os vereadores deram início às discussões e votações em Plenário. Segundo Tista, a expectativa com relação a esse período é muito positiva. “Antes de mais nada agradeço a todos os vereadores e servidores pela receptividade ao meu nome. Essa data,

03 de junho, foi um marco na minha vida, pois foi o dia em que assumi a vereança e participei pela primeira vez em uma sessão ordinária do Legislativo. Na verdade, estou aprendendo, mas entusiasmado e com muita força de vontade. Espero desempenhar a contento a missão a que me propus, sempre buscando benefícios para a população local”, disse.

O vídeo da sessão estão disponível no YouTube da Câmara de Poços.