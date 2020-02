O tapeceiro suspeito de matar a menina Agatha Soares de Brito, de 13 anos está foragido. Segundo o delegado responsável pelo caso, o homem de 61 anos, identificado como: Ubirajara Aparecido Machado Silva Moura, deixou uma carta confessando o crime e a motivação seria por causa de ciúmes.

