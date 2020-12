Suspeito de estuprar mulher durante confraternização é preso em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na manhã do último domingo (20/12), um homem, de 21 anos, suspeito de estuprar uma mulher, de 24, em Poços de Caldas, Sul do estado. O crime ocorreu durante uma confraternização na residência de uma amiga da vítima.

Conforme relatado pela mulher, por volta de 5 horas, ao se dirigir até o banheiro, ela foi seguida pelo suspeito. O homem trancou a porta do cômodo e praticou o estupro. A vítima conseguiu fugir do local após o ato, aproveitando o momento em que o investigado ligou o chuveiro para se lavar, e, então, solicitou ajuda aos amigos.

Quando percebeu a movimentação, o homem fugiu do local. A Polícia Civil foi acionada e, após levantamentos, momentos depois, a equipe encontrou o suspeito na casa dele. Após autuação em flagrante pelo crime de estupro, ele foi levado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.

Seguindo protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual, a mulher foi encaminhada a unidade de saúde para realização de profilaxia e de exames médicos.