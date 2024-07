Suspeito de furto é detido e materiais recuperados em Poços de Caldas

Na manhã de segunda-feira, 22 de julho, um homem de 34 anos foi preso após invadir um estabelecimento comercial na Rua Marechal Deodoro, no centro de Poços de Caldas, e furtar diversos materiais. O proprietário, um homem de 37 anos, acionou imediatamente a Polícia Militar.

Com base nas descrições fornecidas pelo proprietário, as viaturas realizaram um intenso rastreamento na área, resultando na localização do suspeito na Rua Assis. Durante a abordagem, o indivíduo foi submetido a uma busca pessoal e os materiais furtados foram recuperados.

O suspeito foi detido em flagrante, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM

