Suspeito de furto em joalheria do Shopping é preso

Nesta terça-feira (5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um dos suspeitos do furto ocorrido no dia 15 de setembro em uma loja de um shopping, em Poços de Caldas. O investigado, de 33 anos, possui diversos registros policiais, inclusive, de um roubo no mesmo estabelecimento comercial, no ano de 2013.

Durante a ação policial, uma peça de prata foi apreendida e as apurações continuam com o objetivo de desvendar a participação de demais envolvidos e recuperar o restante do material subtraído.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.