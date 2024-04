Suspeito de furtos em estabelecimentos comerciais é preso pela Polícia Militar no centro de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No início da madrugada desta sexta-feira, 12, por volta de 00h59min, a Polícia Militar de Poços de Caldas, foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Prefeito Chagas, no Bairro Centro. Segundo informações, o indivíduo, do sexo masculino e 30 anos, tentou acessar o interior da loja após danificar a fechadura da porta de vidro, porém sem sucesso.

Ao chegar ao local, os policiais obtiveram acesso ao sistema de videomonitoramento, o que possibilitou a identificação do suspeito. Coincidentemente, durante o atendimento dessa ocorrência, a rede de rádio da PMMG transmitiu informações sobre outro furto consumado em um estabelecimento na Rua Rio de Janeiro. Nesse caso, o indivíduo, também do sexo masculino e 30 anos, foi identificado como autor do crime. Ele arrombou a porta, entrou no estabelecimento e levou consigo a quantia de R$ 60,00 em dinheiro.

Após diligências, o suspeito foi localizado e, ao tentar fugir, foi detido pela polícia. Ele foi conduzido para avaliação médica a fim de verificar sua integridade física e, posteriormente, encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas.

Destaca-se que este indivíduo já estava sob suspeita de outros furtos, incluindo um ocorrido em uma ótica na Rua São Paulo no dia anterior e outro em uma loja na Av. João Pinheiro no dia 10 de abril de 2024.

ALCO – 29° BPM