Suspeito de homicídio é preso em Poços de Caldas, junto a outros dois suspeitos de tráfico

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa segunda-feira (2/8), um homem, de 19 anos, suspeito de envolvimento em homicídio, ocorrido no dia 13 de julho deste ano, no bairro Santa Rita, em Poços de Caldas.

O investigado foi localizado na casa da irmã dele, onde outras duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com elas foram apreendidos quatro tabletes de maconha, duas balanças de precisão e cerca de R$ 1.800 em dinheiro.

Essa operação é continuação de outra, realizada no último dia 27 de julho, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos bairros Santa Rita, Estância São José e Jardim Ipê. Na ocasião, os policiais apreenderam, aproximadamente, 15 quilos de maconha, crack e cocaína, bem como balanças de precisão e a quantia aproximada de R$ 3 mil.

Relembre o caso

O homicídio ocorreu em uma quadra de esportes, no bairro Santa Rita, ocasião em que um homem, de 38 anos, foi morto por disparos de arma de fogo. De acordo com as investigações, três pessoas estariam envolvidas no homicídio, entre elas um adolescente. A PCMG representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária dos suspeitos, todos deferidos pela Justiça.

A Polícia Civil prossegue com os trabalhos a fim de localizar os demais investigados e, assim, cumprir as ordens judiciais. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.