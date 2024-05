Suspeito de receptação por moto roubada é preso em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada nesta sexta-feira, 03, através do número de emergência 190, após receber uma denúncia indicando que uma motocicleta modelo JTZ, de cor branca e emplacamento de Poços de Caldas, supostamente roubada em 28 de abril de 2024, estaria sob posse de um indivíduo na rua Doutor Martiniano Brandão.

As viaturas policiais foram deslocadas para o local indicado, onde o suspeito, um homem de 38 anos, foi flagrado abrindo o portão de sua residência. Durante a abordagem, os policiais avistaram uma motocicleta de cor vermelha, desprovida de placa. Após uma verificação minuciosa, foi constatado que a moto em questão, embora pintada de vermelho e com o miolo da chave danificado, possuía as mesmas características da moto reportada como roubada, com base em sua identificação pelo chassi.

O suspeito alegou que um indivíduo menor de idade teria deixado a motocicleta em sua casa, porém não foi capaz de fornecer detalhes adicionais sobre o ocorrido. Diante das circunstâncias, o veículo foi apreendido e o homem foi detido pela suspeita de receptação.

Posteriormente, o suspeito foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico, conforme protocolo padrão, e em seguida foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM