Suspeito de roubo a motorista de aplicativo é preso durante operação em Poços de Caldas

Em uma ação conjunta, a Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu na manhã desta quarta-feira (16) três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão no município de Poços de Caldas. A operação faz parte de uma investigação em andamento sobre roubos de veículos automotores na cidade.

O mandado de prisão foi cumprido contra um jovem de 21 anos, suspeito de participação em um roubo registrado no final de 2024. Na ocasião, um motorista de aplicativo foi agredido com uma arma branca durante o crime.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam drogas, uma balança de precisão, anotações ligadas ao tráfico de entorpecentes, celulares e um simulacro de arma de fogo.

As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia Regional de Polícia Civil de Poços de Caldas. Novas informações serão divulgadas assim que os procedimentos forem finalizados.

