Suspeito de roubo tentado é detido por transeuntes em Poços de Caldas

Na madrugada desta quinta-feira, 01, por volta das 05h51min, um homem de 52 anos, foi detido por suspeita de roubo tentado na rodoviária de Poços de Caldas. O episódio ocorreu na Avenida Mansur Frayha, na Vila Olímpica e foi contido por transeuntes que estavam no local.

De acordo com relatos, um motorista de aplicativo foi vítima de ameaças e agressões por parte de um homem, que tentou subtrair seu celular. A ação foi interrompida por uma testemunha, um homem de 37 anos, que conseguiu conter o agressor até a chegada das autoridades policiais.

Tanto o motorista agredido, de 64 anos, quanto a testemunha, foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receberem tratamento médico devido a lesões leves decorrentes do incidente.

O suspeito, identificado como um homem de 52 anos foi detido no local e posteriormente conduzido à Polícia Civil para as devidas providências legais.

ALCO – 29º BPM

