Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Poços de Caldas

Na manhã desta terça-feira (28), a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 32 anos, acusado de tentativa de homicídio ocorrida em 20 de abril na Avenida João Pinheiro.

Na data do crime, o suspeito atropelou violentamente a vítima com um veículo Mercedes-Benz branco, após invadir a contramão. Em seguida, ele desferiu socos e chutes na vítima. O carro utilizado no crime foi localizado posteriormente pela Polícia Militar em Bandeira do Sul.

Durante a investigação, a Polícia Civil apurou que o crime foi motivado por uma briga ocorrida durante a madrugada em uma boate próxima ao local do atropelamento.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional e, após a formalização dos procedimentos de Polícia Judiciária, encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça.