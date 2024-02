Suspeito de tráfico de drogas e homicídio é preso durante operação em Poços de Caldas

Um indivíduo procurado pela justiça por envolvimento em um caso de homicídio ocorrido na cidade de Campestre foi preso na manhã desta sexta-feira, 23, durante operação realizada pela Polícia Militar em Poços de Caldas. O mandado de prisão, expedido pela Comarca local, estava relacionado ao assassinato de Jean Patrick Teixeira, ocorrido em 19 de novembro de 2023.

O suspeito, um homem de 23 anos, foi localizado pelas equipes policiais na Rua Dr. Mário Matioli, na região da Chácara Alvorada. Ao perceber a presença das autoridades, ele tentou empreender fuga, porém foi rapidamente interceptado e detido.

Durante a busca no local onde o suspeito tentou se esconder foram encontradas evidências que o ligavam ao tráfico de drogas. Foram apreendidas 33 porções de cocaína, uma balança de precisão e um cartucho de arma de fogo calibre.380.

O indivíduo foi então preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para os devidos procedimentos legais.

ALCO – 29º BPM

