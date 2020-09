Suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro Nova Aurora

Com o auxílio de cão farejador, papelotes de cocaína foram encontrados enterrados em uma mata

Alice Dionisio | 13h24

Quatorze papelotes de cocaína foram apreendidos, ontem à tarde (19), em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, após denúncias anônimas, um suspeito foi abordado próximo a uma mata, na rua Manoel Pereira Marques, no bairro Nova Aurora.

Durante a busca pessoal, nada foi encontrado. Os militares contaram com o apoio de um cão farejador, que identificou quatro papelotes grandes e outros dez menores, de cocaína, enterrados.

O autor foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto ao material apreendido.

