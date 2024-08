Suspeito de tráfico de drogas é preso no Jardim Country Club

Na madrugada deste sábado, 03, por volta de 0h, a Polícia Militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Jardim Country Club. Durante a ação, um homem de 23 anos foi abordado na rua Professora Wanda Milani, zona leste de Poços de Caldas.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o suspeito 12 pinos de cocaína, uma pedra de crack e R$ 188,00 em notas diversas.

O indivíduo foi preso em flagrante e os materiais foram apreendidos, sendo encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

