Suspeito de tráfico escapa durante operação da Polícia Militar no Jardim Kennedy II

Na noite desta quarta-feira, 28, por volta das 18h50, a Polícia Militar realizou uma operação na Rua Magnésio, no Bairro Jardim Kennedy II, em resposta a atividades suspeitas. Durante a abordagem, um homem de 29 anos, encontrado em uma área de mata, foi identificado com tabletes de maconha, uma balança de precisão e materiais para embalagem de entorpecentes.

No entanto, enquanto a ocorrência estava sendo registrada, o suspeito conseguiu escapar dos policiais e fugiu em direção ao Instituto Federal, adentrando uma área de mata. Imediatamente, equipes de apoio foram mobilizadas para cercar a região e realizar buscas intensivas. Até o momento, o homem ainda não foi localizado, e as equipes continuam empenhadas na sua recaptura.

ALCO – 29° BPM

