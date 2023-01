Suspeito de tráfico realiza diversas infrações de trânsito ao ser perseguido pela PM

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante patrulhamento no bairro Santa Rita, a Políica Militar visualizou um motorista em atitude suspeita em frente ao Escadão da rua José Augusto Resende, ponto já conhecido como referência para o tráfico de drogas.

Segundo a PM, o motorista fugiu em alta velocidade ao avistar a aproximação da patrulha militar. Durante a perseguição, o suspeito, que dirigia um Fiat Uno de cor azul, praticou diversas manobras perigosas arriscando a vida de terceiros.

Ainda de acordo com a Polícia, o condutor perdeu o controle do veículo na rua Fosco Pardini e se chocou contra uma cerca. Os ocupantes do automóvel saíram correndo em direção à mata. Os militares realizaram patrulhamento, mas até agora os suspeitos não foram localizados. A Polícia fez contato com a pessoa que consta como proprietária no documento do carro, mas esta informou que o verdadeiro proprietário seria outra pessa.

O veículo foi removido ao pátio credenciado e os autos de infração foram realizados.

Beatriz Aquino