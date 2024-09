Suspeito de tráfico recapturado em Poços de Caldas é encontrado com drogas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta sexta-feira, 30, às 14h, a Polícia Militar de Poços de Caldas recapturou um indivíduo de 29 anos, que havia evadido de uma ação policial no dia anterior. O suspeito foi encontrado na Rua Magnésio, onde estava novamente envolvido no tráfico de drogas.

Durante a operação de recaptura, as viaturas realizaram buscas intensivas, resultando na apreensão do autor com 32 papelotes de substância semelhante à cocaína, 1 pedra de substância similar ao crack e 1 bucha de maconha. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado para as autoridades competentes.

ALCO – 29° BPM