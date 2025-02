Suspeito é preso em Poços de Caldas com materiais furtados de residência

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 20, após ser localizado pela Polícia Militar tentando pular o muro de uma escola em Poços de Caldas. Com ele, foram encontrados diversos objetos furtados de uma residência na Rua Lourenço Solia, onde, segundo o morador de 73 anos, o crime havia ocorrido.

Entre os materiais recuperados, estavam 12 relógios de pulso de alto padrão, 2 colares de ouro, 1 pulseira de ouro, 1 aliança de ouro, 3 abotoaduras de ouro, diversas bolsas de marcas variadas e várias peças de roupa masculina. O suspeito foi conduzido à delegacia e preso por furto.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.