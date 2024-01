Suspeito por estelionato e quadrilha é preso durante operação policial

A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia Civil de Andradas, em ação conjunta com a Polícia Civil de São João da Boa Vista/SP, executou, na manhã de hoje, 11, o cumprimento de um mandado de prisão temporária na cidade de Andradas/MG.

A operação visava capturar um indivíduo investigado pelos crimes de estelionato e quadrilha na cidade de São João da Boa Vista-SP. Com o mandado de prisão em mãos, os agentes da polícia civil desencadearam diligências, resultando no êxito em localizar e deter o suspeito. O detido foi encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

