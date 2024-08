Suspeitos de furto são presos e materiais recuperados em Poços de Caldas

Na madrugada desta sexta-feira, 16, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu dois indivíduos, de 26 e 35 anos, suspeitos de furto em uma construção localizada na Rua Benedito Bandola Oliveira, no Jardim Santa Margarida.

Os suspeitos foram detidos após uma operação de rastreamento que seguiu o rastro deixado por um carrinho de mão carregado com ferramentas de construção e fios de cobre. O carrinho foi encontrado na Rua Antônio Mataveli Sobrinho, próximo ao local da detenção.

Durante a abordagem, os policiais também apreenderam um notebook Asus encontrado em uma bolsa com um dos suspeitos. Como ele não conseguiu comprovar a origem do equipamento, o notebook foi retido para investigação. O material furtado foi recuperado e devolvido.

ALCO – 29° BPM

