Suspeitos de sequestrar e roubar adolescente em Poços de Caldas são presos

08out

Suspeitos de sequestrar e roubar adolescente em Poços de Caldas são presos

Por Notícias

Atualizado em 8 de outubro de 2025

Ação integrada identificou e capturou dois homens envolvidos no crime, ocorrido no dia 6 de outubro; vítima foi mantida em cárcere e forçada a realizar transações bancárias

Uma operação conjunta entre as polícias de Minas Gerais e São Paulo resultou na prisão de dois suspeitos envolvidos em um roubo com restrição de liberdade, ocorrido na manhã do último dia 6 de outubro, em Poços de Caldas. A vítima, uma adolescente de 17 anos, foi sequestrada quando saía de casa para ir à escola e mantida em cárcere por aproximadamente quatro horas.

Durante o período em que esteve sob poder dos criminosos, a jovem foi submetida a agressões físicas e graves ameaças, sendo forçada a realizar diversas transações bancárias por meio de seu aplicativo, o que resultou em um prejuízo de cerca de R$ 10 mil.

Após esgotarem os limites operacionais do aplicativo da vítima, os criminosos a amarraram e a abandonaram em uma área rural do município. Apesar do trauma, a adolescente conseguiu se libertar e pedir ajuda a um morador da região, que a levou de volta para casa. A polícia foi acionada imediatamente após o resgate.

A partir da denúncia, policiais civis e militares iniciaram uma série de diligências que permitiram identificar o veículo usado no crime. O automóvel foi localizado em Poços de Caldas, na residência de F.W.B., de 26 anos, onde também foram encontrados parte das roupas e objetos utilizados no sequestro. O suspeito foi preso em flagrante.

Com a prisão, os investigadores descobriram que o homem havia alugado um segundo veículo, usado na fuga de outro envolvido no crime. Com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, esse segundo veículo foi interceptado próximo a Campinas (SP), resultando na prisão de W.D.R., de 22 anos.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Ambos permanecem presos e à disposição da Justiça.

De acordo com as autoridades, a rápida integração entre as forças de segurança permitiu a identificação e captura de parte dos envolvidos em menos de 24 horas após o crime. As investigações continuam com o objetivo de localizar e prender os demais autores.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

10set

Água com espuma e forte odor chama atenção na Avenida Celanese

O canteiro de obras da reconstrução da ponte na Avenida Celanese tem... Leia Mais

23set

Operação Atacado Central: Receita Federal apreende R$ 2 milhões em mercadorias no centro

foto: Victor Imesi/TV Poços Uma coletiva de imprensa realizada no início da tarde... Leia Mais

16maio

Caldense enfrenta o VEC neste domingo no Ronaldão em busca da primeira vitória no Módulo 2

A Caldense volta a campo neste domingo (18), às 10h, para enfrentar... Leia Mais

28jul

Poços de Caldas recebe importantes investimentos do Governo de Minas

O município de Poços de Caldas e toda a região Sul e... Leia Mais

28ago

Prefeitura inicia mudanças no trânsito da Avenida João Pinheiro

A Prefeitura de Poços de Caldas deu início a uma série de... Leia Mais

18set

Abastecimento de água no bairro Manacás é interrompido após quebra de registro

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) realiza, na manhã desta... Leia Mais

10set

Reparo de calçadas busca reduzir transtornos no centro da cidade

Após a conclusão das obras de interligação de rede de água, o... Leia Mais

18ago

Unimed Poços abre inscrições para curso de gestantes gratuito

A Unimed Poços inicia, no mês de setembro, uma nova edição do... Leia Mais

12ago

Fim das charretes será tema de audiência pública na Câmara de Poços

A Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Diney Lenon (PT), realiza uma... Leia Mais

25ago

Mais de 200 vagas de emprego estão disponíveis no Sine de Poços

O Sine de Poços de Caldas (MG) divulgou nesta segunda-feira (25) 207... Leia Mais