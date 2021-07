Taxa de ocupação de leitos em UTI é a menor desde março, em Poços de Caldas

A taxa de ocupação de leitos de UTI’s Covid-19 é a menor registrada em Poços de Caldas desde março de 2021. No registro desta quinta-feira (15) do Boletim Epidemiológico diário, Poços mantém a ocupação de 76,71%, é a menor taxa desde o dia 14 de Março de 2021, onde foi registrada a ocupação de 76,12%.

Atualmente são 56 leitos ocupados, sendo 47 por pacientes confirmados e residentes em Poços o que corresponde a 64,38%, 08 por pacientes residentes em outros municípios o que corresponde a 10,96% da ocupação e 01 por paciente, aguardando o diagnóstico, o que corresponde a 1,37%.

Neste boletim outro número que chamou bastante a atenção foi com relação aos casos confirmados. Ao todo, 20 pessoas testaram positivo nas últimas 24 horas, um número que não era visto, em um dia útil, desde 26 de fevereiro de 2021, onde foram confirmados 13 casos em 24 horas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Carlos Mosconi, os números indicam diminuição no município mas todos os cuidados devem ser mantidos para toda a região. “É muito bom que possamos observar essa diminuição e se deve às medidas que foram tomadas recentemente em Poços de Caldas, além da colaboração de todos, porém os cuidados não podem diminuir. Devemos continuar vigilantes, utilizando máscaras, não promovendo aglomerações para que esse retorno à normalidade seja cada vez mais rápido.”

Todos estes dados ficam disponíveis para acesso, no Painel Covid-19.

