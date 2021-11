Teatro da Urca volta a receber espetáculos, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fechado para espetáculos com público desde março de 2020, o Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca – grande palco da arte poços-caldense – será oficialmente reaberto no próximo sábado, 20 de novembro. E coube ao músico Raphael du Valle essa importante missão, com o seu “On The Road Again – O Show”, viabilizado por meio do Edital de Economia Criativa da Secretaria Municipal de Cultura. A apresentação tem início às 20h30, com entrada gratuita sujeita à lotação do espaço.

O edital de Economia Criativa de Poços de Caldas visa movimentar a cadeia produtiva da Cultura local. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) conceitua economia criativa como o “conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico”. Neste sentido, engloba os processos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que utilizam o capital intelectual como insumo primário.

Com investimentos da ordem de R$ 900 mil com recursos próprios da Prefeitura, foram aprovadas 155 das 159 propostas apresentadas, com 553 artistas e 63 técnicos contemplados. Com o edital de Economia Criativa, o município fecha os investimentos com orçamento próprio na Cultura, totalizando R$ 1.650.000,00 em 2021, R$ 150 mil a mais que o valor inicialmente previsto.

“É um momento de muita alegria e esperança poder reabrir o Teatro ao público com uma apresentação viabilizada por meio do nosso Edital de Economia Criativa. Cumprindo os protocolos necessários e em consonância com as atuais condições epidemiológicas, o edital já previa a retomada da realização de eventos”, pontua o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra. Das 155 propostas aprovadas, 85 serão executadas em formato presencial ou híbrido, o que representa aproximadamente 55%.

A programação completa dos trabalhos viabilizados por meio do Edital de Economia Criativa pode ser acessada nas redes sociais do Poços Curte em Casa (@pocoscurteemcasa) e Poços Cultura e Arte (@pocosculturaearte) no Instagram e Facebook.

Vale dizer que o show digital On The Road Again está disponível no canal do Youtube do Poços Curte em Casa, e o disco pode ser acessado nas plataformas digitais de música. Para conhecer mais sobre o trabalho de Du Valle siga as redes sociais @raphaelduvalle @toquemaisbaixo.

Serviço

Du Valle apresenta “On The Road Again – O Show”

Local: Teatro Benigno Gaiga/Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro)

Dia: sábado, 20 de novembro de 2021

Horário: 20h30

Gratuito, aberto ao público de todas as idades, sujeito à lotação do espaço