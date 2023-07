TEATRO DE MÁSCARA | Grupo de estudos gratuito está com inscrições abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para o grupo de estudos “Teatro de máscara e outras formas animadas”. Podem participar pessoas com idade a partir de 14 anos, mesmo que não tenham experiência teatral.

Quem tiver interesse deve se inscrever clicando aqui. O projeto é viabilizado pelo edital de concessão de patrocínios da Prefeitura de Poços de Caldas, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Por isso, o grupo de estudos é gratuito.

Os encontros serão liderados pelo ator Valber Rodrigues, que pesquisa o assunto, em parceria com o Grupo Teatral Bem-me-quer, dos atores Gui Guerriero e Jaque Ferrari.

Nestas oportunidades, os alunos vão experimentar exercícios que desenvolvem a expressão corporal. “O jogo da manipulação da máscara e dos objetos exige que os participantes descentralizem do rosto as expressividades e as busquem em corporeidades extracotidianas. Ao deslocar o foco de expressão, os participantes são estimulados a trabalhar aspectos fundamentais do teatro como ritmo, intensidade, estado, dinâmica, musicalidade, etc”, explica o ator.

Os encontros começam na quinta-feira (6) e seguem semanalmente até novembro, no CEU das Artes (zona leste), das 19h às 22h. Mais informações pelo telefone (35) 99208-3311.