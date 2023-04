Teleférico de Poços de Caldas reabre hoje

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um dos principais atrativos turísticos da cidade volta a operar após grande reforma

O Teleférico de Poços de Caldas será reaberto ao público a partir deste sábado, dia 1º de abril,após diversas reformas e melhorias, entre elas a revitalizaçãototal de 20cabines e a substituição da fiação elétrica. “São melhorias que garantem não só a segurança do equipamento, mas também conforto e qualidade para moradores, turistas e visitantes, que voltarão a ter a oportunidade de vivenciar uma das mais tradicionais experiências turísticas encontradas em Poços”, comenta Marcos de Carvalho Dias, presidente da CITUR.

É a segunda atração que a CITUR(Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas) oferece aos turistas e à nossa população, desde o início da concessão que se deu em 1º de março. A primeira foi o Café do Cristo que foi aberto nos pés do monumento há exatamente um mês, com grande sucesso. Funciona das 9h às 18h, de terça a domingo, e oferece um variado cardápio que inclui pão de queijo, bolos, broas, café, sucos, cervejas e muito mais.

Com 1.500 metrosde extensãoa até 1.686 metros acima do nível do mar, o Teleférico tem origem alemãe foi um dos primeiros a ser implantadono Brasil,começando a funcionar em 1974a partir da iniciativa pioneira dos irmãos Joel e Juraci Junqueira Ferreira, junto ao sócio Zoca Sarti, que o construíram e o operaram até o final de 2003, quando foi repassado à prefeitura. Cerca de 20 anos depois, o atrativo volta a ser administrado pela iniciativa privada.

Considerado um dos maiores do país, o Teleférico liga o Parque José Affonso Junqueira, no centro, ao topo do Parque da Serra de São Domingos, agora denominado Parque do Cristo, que abriga o monumento do Cristo Redentor. Durante o trajeto, é possível apreciar a linda vista da cidade mineira e a bela vegetação que contorna o caminho.O percurso total tem duração de 16 minutos.

O Teleférico estará aberto todos os dias da semana, das 9h às 18h, e a tarifa para o passeio completo será de R$ 60,00 por pessoa, sendo aceito pagamento em dinheiro, cartões e PIX. Beneficiários da lei da meia-entrada e moradores de Poços (mediante a apresentação de comprovante de residência)pagam R$ 30,00.

MELHORIAS

Ao longo dos últimos meses, a Prefeitura de Poços de Caldaspromoveu diversasmelhorias no Teleférico, como arevitalização total das cabines, a substituição da fiação elétrica e a manutenção dos pendurais, da parte mecânica e dos sistemas de freio e automação, além da reforma das estações de embarque e desembarque, incluindo banheiros e refeitórios, bem como a análise dos 3 mil metros de cabo de aço, com a emissão de laudo técnico por uma empresa inglesa.

A maior parte dos serviços foi executada por cerca de 120 servidoresdassecretarias de Obras e Turismo, do DME e do DMAE, além de funcionários de empresas locais, como a Poçostec e a Truck Jota.A partir de um projeto de engenharia, técnicos da Poçostec verificaram, com o uso de ultrassom, as mais de 100 peças que compõem as três grandes partes do pendural –corpo da morsa, articulador e braço–, sendo que os componentes foram recuperados ou substituídos por itensfabricados com materiais superiores aos originais. Todo o passo a passo está sendo compilado em um databook, documento que detalha o histórico de execução do serviço.

Já a CITUR realizou ainspeção eletromagnética nas 8 torres de sustentação, com a realização de ultrassom interno para precisar a espessura da chapa e verificar a existência de corrosão, sendo constatadoque as estruturas não estão corroídas, mas sim em conformidades. Nos próximos meses, a concessionária vai realizar um tratamento na base de cada uma das torres através de uma espécie de envelopamento com concreto a fim de garantir,ao menos, mais 100 anos de uso.

“E as manutençõespreventiva e corretiva serão constantes, por meio de um cronograma que prevê revisões diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais”, diz Carvalho Dias, que acrescenta que em breve outras 3 cabines entrarão em operação, totalizando 23 unidades, com capacidade para até 4 pessoas em cada uma delas, além de uma extra, especifica para a equipe técnica.

CONCESSÃO

A partir de 1º de março, a CITURpassou a ser responsável pelos pontos turísticos Véu das Noivas, Fonte dos Amores, Recanto Japonês e Cristo Redentor, incluindo o Teleférico e a Rampa de Voo Livre. A empresa poços-caldense – proprietária do Zoo das Aves – venceu a licitação da Prefeitura de Poços de Caldas que previa a concessão dos quatro diferentes complexos turísticos pelos próximos 35 anos. Os investimentos da CITUR serão superiores a R$ 45 milhões, com a criação de 250 empregos diretos e indiretos.

Para o trabalho de restauro e revitalização, o Véu dasNoivas, a Fonte dos Amores e o Recanto Japonês estarão fechados por tempo indeterminado. Durante o período, o Parque do Cristo, incluindo o Teleférico, e o Zoo das Aves vão operar normalmente, nos dias e horários abaixo:

PARQUE DO CRISTO

Horário:das 7h às 21h, diariamente

Preço:entrada gratuita

Endereço:Parque da Serra de São Domingos

TELEFÉRICO

Horário:das 9h às 18h, diariamente

Preço:de R$30,00 a R$ 60,00 (passeio completo)

Endereço: ParqueJosé Affonso Junqueira, s/n – Centro – Poços de Caldas (MG)

CAFÉ DO CRISTO

Horário:das 9h às 18h, de terça a domingo

Preço:disponível no local

Endereço:Parque da Serra de São Domingos

Mais informações:www.instagram.com/parquedocristo.br

ZOO DAS AVES

Horário: das 9h às 17h, diariamente (bilheteria fecha às 16h)

Preço:de R$ 20,00 a R$ 40,00

Endereço: Rua Antônio Bortolan, 910 -Bortolan – Poços de Caldas (MG)

Mais informações:www.zoodasaves.com.br

Beatriz Aquino