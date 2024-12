Telefone do SAMU 192 está fora do ar devido a problemas com a operadora

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o telefone de emergência 192 do SAMU está apresentando instabilidade devido a problemas com a operadora telefônica. Em casos de emergência, pedimos para que a população entre em contato pelos telefones alternativos de contato: 3697-4019 ou 3697-4228.

Contamos com a compreensão de todos e estamos trabalhando com a operadora para volta do número de emergência do SAMU, 192, o mais rápido possível.