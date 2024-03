Telemedicina chega aos PSFs para melhor atendimento aos pacientes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Saúde anuncia uma importante iniciativa que promete revolucionar o atendimento médico nos Postos de Saúde da Família (PSFs) do município. Foi lançado nesta semana um novo projeto que implementa a Central de Regulação Informativa (CRI) em todas as unidades de saúde, proporcionando um acesso mais amplo e eficiente aos cuidados médicos.

Com o objetivo de oferecer um atendimento mais completo aos pacientes, a CRI permitirá que os clínicos gerais tenham acesso direto a médicos especialistas em diversas áreas, como cardiologia, endocrinologia, ortopedia, neurologia, urologia e dermatologia – especialidades que frequentemente apresentam maior procura.

Essa iniciativa possibilitará que os profissionais de saúde dos PSFs consultem especialistas remotamente durante todo o dia, facilitando a obtenção de diagnósticos mais precisos. Os médicos da telemedicina também ficarão responsáveis por emitir o protocolo de encaminhamento de consultas, exames e cirurgias de cada área quando necessário.

Dessa forma, se espera atingir uma efetividade de mais de 80% das demandas dos PSF’s, sem a necessidade de um encaminhamento presencial a especialistas. Além do processo mais ágil, a CRI reduz significativamente os custos do sistema de saúde e também contribui significativamente para a redução do risco de condições crônicas e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Para garantir o sucesso e a eficácia deste projeto, os médicos de todas as unidades participaram de um treinamento especial nos dias 11 e 12, onde puderam esclarecer dúvidas e discutir práticas recomendadas para o novo modelo de atendimento, para que todos os profissionais estejam preparados para oferecer o melhor cuidado possível aos nossos cidadãos.

“A introdução da telemedicina em nossos PSFs representa um avanço significativo na prestação de serviços de saúde à população. Estamos comprometidos em oferecer um atendimento mais ágil, eficiente e qualificado, garantindo que cada paciente receba o cuidado adequado e personalizado que merece, no nível de particular”, ressalta o secretário de saúde Thiago Mariano.

Com o lançamento deste projeto inovador, não só no município quanto no país, a Secretaria Municipal de Saúde reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade, adotando medidas proativas para garantir um sistema de saúde cada vez mais acessível e eficaz para todos os cidadãos do município.