Tem início obras de ampliação da farmácia da policlínica central

Com o intuito de descentralizar e oferecer um atendimento mais ágil aos usuários do SUS, a Farmácia da Policlínica Central será ampliada.

O setor de Medicamento de Alto Custo será separado do setor de medicamentos da Atenção Básica e padronizados.

O novo setor, funcionará onde era a antiga sala de vacina da Policlínica e contará com sala para o setor administrativo, sala de armazenamento de medicamentos, câmara fria, área de atendimento de medicamento de alto custo, sala de arquivo e sala de atendimento individual de paciente e farmacêutica.

A obra que começou nesta semana, custará cerca de R$200 mil e será paga com incentivo do Governo do Estado através de resoluções específicas e verba municipal.

As adequações fazem parte de uma política estadual de descentralização do setor Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (medicamentos e processos de Alto Custo). Com a ampliação, as etapas do processo que eram realizadas na Regional de Pouso Alegre passaram a serem realizadas no município, por uma equipe qualificada.

A farmacêutica, Lívia de Almeida Vieira Cava destacou os benefícios que a ampliação proporcionará aos usuários do SUS. “Ficamos felizes com o início das obras de ampliação da Farmácia Central através da adesão do município a Política de Descentralização do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica entre a secretaria Municipal e a secretaria Estadual de Saúde. Com a descentralização teremos a oportunidade de agilizar os atendimentos do setor de alto custo. O intuito é aprimorar cada vez mais a Assistência Farmacêutica Municipal de modo a atender nossos usuários da melhor forma possível.”

A Farmacêutica Setor de Alto Custo, Lúcia Helena Carielo de Carvalho falou sobre o objetivo da ampliação. “A ampliação do setor Alto Custo, na Farmácia Central, tem por objetivo aprimorar o acolhimento e o atendimento aos usuários. Com essa melhoria a Unidade Regional de Saúde de Pouso Alegre irá qualificar a equipe de Poços de Caldas e descentralizar parte dos serviços, dando mais autonomia e tornando o processo de obtenção dos medicamentos especializados mais rápido e eficiente.”

A finalização total da obra, incluindo mobília e equipamentos deve acontecer em seis meses.