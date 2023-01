Tempestade alaga ruas de Guaranésia e Guaxupé

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma tempestade causou estragos em Guaxupé e na zona rural de Guaranésia na tarde deste domingo (29). A chuva começou no meio da tarde e uma estrada rural precisou ser interditada, asfaltos foram arrancados pela força da água, ruas ficaram alagadas e o rio Guaxupé ficou cheio a ponto de quase transbordar.

Em Guaranésia, no Bairro Serrinha, na zona rural do município, a água arrastou lama e vegetação interditando a via vicinal. Equipes do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Guaranésia estiveram no local onde uma retroescavadeira da prefeitura já fazia a liberação da pista.

Em Guaxupé, no Bairro Vila Progresso, o aumento da água do Rio Guaxupé deixou os moradores apreensivos. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal fizeram o monitoramento no local para uma possível evacuação dos moradores, caso o rio transbordasse, o que não ocorreu.

Em alguns pontos do bairro, como na Praça Haiti, a água da enxurrada chegou a quase 50 centímetros na rua.

Ainda em Guaxupé, no bairro Santa Cruz, moradores precisaram quebrar o muro de uma residência para dar escoamento à água da chuva que entrou em casa e se acumulou no quintal. Em vários pontos da cidade, a força das águas arrancou pedaços do asfalto das ruas.

Ninguém se feriu e nenhuma família ficou desalojada ou desabrigada. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal continuam o monitoramento dos pontos atingidos.

Beatriz Aquino