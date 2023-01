Temporal derruba telhado de lojas em Santa Rita do Sapucaí

Na tarde desta segunda feira (16), uma forte chuva arrancou telhados de lojas na rua Silvestre Ferras e causou alagamentos em diversos pontos da cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG.

A chuva durou cerca de 20 minutos, com granizo e rajadas de vento.

De acordo com a Guarda Municipal e a Defesa Civil, que atuam nos bairros afetados, um dos telhados parou sobre um carro que estava estacionado na via.

Ainda de acordo com a Guarda Civil, as equipes estão mobilizadas para atendimentos, percorrendo ruas da cidade para levantar estragos e verificar se há desalojados ou desabrigados.

Beatriz Aquino

