Tentativa de invasão e furto de motocicleta termina em colisão e fuga em Poços de Caldas

Na madrugada deste domingo, 14, a Polícia Militar de Poços de Caldas, foi chamada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio no Bairro Jardim Kennedy II, na zona sul da cidade. Segundo o relato do solicitante, um vigilante de 24 anos, dois indivíduos pularam o muro de uma empresa transportadora e o agrediram fisicamente.

Enquanto se dirigiam ao local, os policiais encontraram uma motocicleta Yamaha/Factor YBR, cor preta e com placa de Juruaia-MG, com o farol desligado, sendo conduzida por dois homens. A moto perdeu o controle e colidiu com um veículo Renault/Master Minisul, cor prata e placa de Poços de Caldas-MG, estacionado na via pública. Os ocupantes da motocicleta abandonaram o veículo e fugiram a pé para uma área de mata próxima.

Após inspeção, os policiais descobriram que a motocicleta havia sido furtada em 12 de julho de 2024 e seu chassi estava raspado. O veículo foi removido para um pátio credenciado pelo DETRAN-MG.

Na continuidade da investigação na transportadora, a vítima forneceu características que coincidiam com os suspeitos que fugiram de moto. As equipes policiais continuam as buscas para localizar os envolvidos neste incidente em andamento.

